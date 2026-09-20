Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 8 млн

Артур - статистика

Сан-Паулу
15 февраля 1998 (28), Форталеза
#37 | Нападающий
168 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
1' - 73'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сан-Паулу
1 : 1
16.09.2026
Бока Хуниорс
1' - 90'
89'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
65' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Бока Хуниорс
1 : 0
09.09.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 81'
67'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
17
2
2
1
0
Ботафого
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 81'
67'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
24.08.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
1 : 1
27.07.2026
Сан-Паулу
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
1 : 2
23.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
19'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
1' - 90'
17'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
1' - 90'
16'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
19' - 82'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
63' - 90'
90'
Главные новости
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
11
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+