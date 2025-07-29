В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Артуру

«Спартак» не заинтересован в приобретении правого вингера «Ботафого» Артура.

«Спартак» не интересуется Артуром из «Ботафого», клуб работает над усилением других позиций», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложил 15 миллионов евро за игрока, однако бразильский клуб отказался его продавать. Сам футболист также не хочет возвращаться в Россию.