В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Артуру

«Спартак» не заинтересован в приобретении правого вингера «Ботафого» Артура.
«Спартак» не интересуется Артуром из «Ботафого», клуб работает над усилением других позиций», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что красно-белые предложил 15 миллионов евро за игрока, однако бразильский клуб отказался его продавать. Сам футболист также не хочет возвращаться в Россию.
- 27-летний Артур провел за «Ботафого» в этом году 27 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Он выступал за «Зенит» в 2024 году, но всю остальную карьеру провел в бразильских клубах.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»