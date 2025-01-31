Агент сказал, кого «Зенит» приобретет на замену Венделу

Специализирующийся на южноамериканском рынке агент Тимур Лепсая поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» из португальской «Браги» полузащитника Родриго Салазара.

«Как по мне, это достаточной сильный футболист, если не брать во внимание его травмоопасность. Я так понимаю, что он приобретается для замены Венделу.

Сейчас мы видим, что «Зенит» за Луиса Энрике заплатил 35 миллионов евро. По мне, это несколько завышенная цена. Понятно, что «Зенит» деньгами не платит эту сумму, тем не менее мы видим, что рынок перегрет. Успешность этой сделки будет понятна после того, как мы поймем, какую пользу Луис Энрике принесет.

Но если мы априори полагаем, что игрок за такие деньги – это гарантированное качество, тогда для «Зенита» это хорошая история, потому что мы понимаем, что Артур не оправдал вложенных инвестиций, а Вендел давно не сильно мотивирован, но даже немотивированный он остается одним из лучших игроков «Зенита», – сказал Лепсая.