Агент сказал, кого «Зенит» приобретет на замену Венделу

Специализирующийся на южноамериканском рынке агент Тимур Лепсая поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» из португальской «Браги» полузащитника Родриго Салазара.
«Как по мне, это достаточной сильный футболист, если не брать во внимание его травмоопасность. Я так понимаю, что он приобретается для замены Венделу.
Сейчас мы видим, что «Зенит» за Луиса Энрике заплатил 35 миллионов евро. По мне, это несколько завышенная цена. Понятно, что «Зенит» деньгами не платит эту сумму, тем не менее мы видим, что рынок перегрет. Успешность этой сделки будет понятна после того, как мы поймем, какую пользу Луис Энрике принесет.
Но если мы априори полагаем, что игрок за такие деньги – это гарантированное качество, тогда для «Зенита» это хорошая история, потому что мы понимаем, что Артур не оправдал вложенных инвестиций, а Вендел давно не сильно мотивирован, но даже немотивированный он остается одним из лучших игроков «Зенита», – сказал Лепсая.
- Вендел летом перейдет из «Зенита» в «Ботафого» как часть сделки между российским и бразильским клубами.
- В команду из Санкт-Петербурга перешел игрок группы атаки Луис Энрике, а в обратном направлении уже зимой проследовал полузащитник Артур.
- 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2028 года.