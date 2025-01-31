Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Агент сказал, кого «Зенит» приобретет на замену Венделу

Специализирующийся на южноамериканском рынке агент Тимур Лепсая поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» из португальской «Браги» полузащитника Родриго Салазара.

«Как по мне, это достаточной сильный футболист, если не брать во внимание его травмоопасность. Я так понимаю, что он приобретается для замены Венделу.

Сейчас мы видим, что «Зенит» за Луиса Энрике заплатил 35 миллионов евро. По мне, это несколько завышенная цена. Понятно, что «Зенит» деньгами не платит эту сумму, тем не менее мы видим, что рынок перегрет. Успешность этой сделки будет понятна после того, как мы поймем, какую пользу Луис Энрике принесет.

Но если мы априори полагаем, что игрок за такие деньги – это гарантированное качество, тогда для «Зенита» это хорошая история, потому что мы понимаем, что Артур не оправдал вложенных инвестиций, а Вендел давно не сильно мотивирован, но даже немотивированный он остается одним из лучших игроков «Зенита», – сказал Лепсая.

  • Вендел летом перейдет из «Зенита» в «Ботафого» как часть сделки между российским и бразильским клубами.
  • В команду из Санкт-Петербурга перешел игрок группы атаки Луис Энрике, а в обратном направлении уже зимой проследовал полузащитник Артур.
  • 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2028 года.

Новости по теме
Кордоба не боится трансферов «Зенита» 2
Жирков назвал проблемой для «Зенита» уход бразильцев 1
Несколько бразильских клубов заинтерсовались вингером «Зенита» 3
Источник: РИА «Новости»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:19
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1738315959
Все говорят 35 кроме болотных трех клонов! Позор))) Видать денюшка еще с продажи Данни и Витселя))))))
Ответить
ilich55
1738319826
Лепсая, Гурцкая, Цулая, Хасая...."офигительные" рыночники-сказочники, рассуждающие по принципу "деньги -качество". Болтовня ни о чём.........
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 