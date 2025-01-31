Жирков назвал проблемой для «Зенита» уход бразильцев

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Челси» Юрий Жирков высказался о трансферах петербуржцев этой зимой.

«Будет большая проблема с уходом Артура, Вендела и Клаудиньо. Посмотрим, кого они купят. Слышал, они там и русскими игроками интересуются. Возьмут еще бразильца, наверное, и кого-то из русских. Но все равно такая потеря... Просто не будет «Зениту» во втором круге», – сказал Жирков.