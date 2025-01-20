«Зенит» и «Ботафого» согласовали условия сделки по Артуру

Сделка по переходу 26-летнего вингера Артура из «Зенита» в «Ботафого» закрыта, но пока о переходе официально не объявлено. Петербургский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.

Артур провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.

Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Артура в 8 миллионов евро.

Бразилец забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит» – «Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.