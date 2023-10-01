Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Якоб Энг - статистика

Завершил карьеру
14 сентября 2004 (22)
#17 | Нападающий
180 см
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
1 : 2
01.10.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
3 : 1
17.09.2023
Олесунн
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
1 : 1
02.09.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
2 : 2
27.08.2023
Одд
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Мольде
0 : 0
19.08.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Волеренга
1 : 1
13.08.2023
Хаугесунд
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Стремсгодсет
1 : 3
05.08.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 3
29.07.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Одд
2 : 1
23.07.2023
Волеренга
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
0 : 4
15.07.2023
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Тромсе
0 : 0
09.07.2023
Волеренга
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Волеренга
1 : 2
01.07.2023
Викинг
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
0 : 1
11.06.2023
Стремсгодсет
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Волеренга
1 : 3
04.06.2023
Буде-Глимт
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
3 : 0
16.05.2023
ХамКам
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 1
13.05.2023
Волеренга
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
1 : 3
06.05.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Волеренга
3 : 4
01.05.2023
Лиллестрем
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Бранн
3 : 1
22.04.2023
Волеренга
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
0 : 1
10.04.2023
Волеренга
1' - 67'
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+