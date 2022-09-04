Якоб Энг - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Энг
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Энг
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|20
|4
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -60'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|06.11.2022
|1' -70'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|29.10.2022
|1' -67'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|22.10.2022
|76' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|87'
|16.10.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|1' -61'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|19' 30'
|18.09.2022
|43' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|85'
|11.09.2022
|1' -68'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|04.09.2022
|1' -58'
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|22'
|28.08.2022
|1' -74'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|21.08.2022
|69' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|78' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|07.08.2022
|79' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|30.07.2022
|86' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:5
|Волеренга (Осло)
|90'
|24.07.2022
|84' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|17.07.2022
|82' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|10.07.2022
|69' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|61' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|82'
|29.05.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|25.05.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|16.05.2022
|80' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|12.05.2022
|87' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)