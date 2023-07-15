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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Мольде
Волеренга - Мольде: обзор матча 15 июля 2023
Волеренга
15.07.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 4
Завершен
Мольде
1'
Э. Китолано
41'
К. Хауген
45'
К. Эриксен
55'
Э. Брейвик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Мольде
Желтая карточка
В. Хеденстад
90'
+3
87'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Э. Китолано
83'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
Замена
Т. Бервен
️️️️
С. Джатта
77'
73'
Замена
В. Бериша
️️️️
О. Брюнхильдсен
73'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
73'
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
Замена
M. Johnsrud
️️️️
М. Риснаэс
67'
64'
Желтая карточка
Э. Брейвик
55'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Э. Брейвик
Замена
К. Борхгревинк
️️️️
С. Юклеред
52'
45'
ГОЛ! 0:3!
К. Эриксен
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Хауган
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Китолано
Пас отдал
К. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Волеренга
20
Max Herman Bjurstrom
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
3-3-2-2
26
Сьеэн
24
Странд
5
6
Хеденстад
18
Юклеред
9
Йенсен
23
Риснаэс
11
Офкир
16
Бьордал
17
Энг
20
Джатта
4-2-3-1
28
Карлстрем
19
Хауган
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
28
Хауген
10
Брейвик
17
Китолано
15
Кнутсон
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
18
Юклеред
2
Борхгревинк
2
Борхгревинк
18
Юклеред
23
Риснаэс
16
16
23
Риснаэс
20
Джатта
19
Бервен
19
Бервен
20
Джатта
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
17
Китолано
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
14
Бериша
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Волеренга
Мольде
20
Max Herman Bjurstrom
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
20
Max Herman Bjurstrom
ЦЗ
31
Omar Bully Drammeh
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Волеренга - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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