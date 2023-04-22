Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Волеренга
Бранн - Волеренга: обзор матча 22 апреля 2023
Бранн
22.04.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
3 : 1
Завершен
Волеренга
6'
Ф. Берстинг
71'
С. Хельтне Нильсен (П)
79'
А. Хеггебе
14'
Д. Сери (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Волеренга
ГОЛ! 3:1!
А. Хеггебе
79'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Ф. Берстинг
73'
73'
Замена
С. Юклеред
️️️️
С. Джатта
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хельтне Нильсен
71'
61'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
М. Офкир
52'
Желтая карточка
Л. Жута
46'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Я. Энг
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Сери
ГОЛ! 1:0!
Ф. Берстинг
Пас отдал
Б. Финне
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Волеренга
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
2-1-1-1-5
12
5
Сери
6
Нильсен
7
Майре
10
Берстинг
11
Финне
24
Кристиансен
3
Вольфе
20
Расмуссен
11
Бломберг
4-1-2-3
26
Сьеэн
5
Хеггхейм
35
Жута
6
Хеденстад
24
Странд
9
Йенсен
16
Бьордал
11
Офкир
15
Хольм
20
Джатта
17
Энг
10
Берстинг
19
Хеггебе
19
Хеггебе
10
Берстинг
20
Джатта
18
Юклеред
18
Юклеред
20
Джатта
11
Офкир
11
Хаканс
11
Хаканс
11
Офкир
17
Энг
19
Бервен
19
Бервен
17
Энг
Остались в запасе
Бранн
Волеренга
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Остались в запасе
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
1
Jacob Storevik
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Бранн - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Волеренга
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+