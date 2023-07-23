Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Волеренга
Одд - Волеренга: обзор матча 23 июля 2023
Одд
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
33'
С. Юклеред (АГ)
80'
Э. Рууд (П)
48'
Ф. Реннинген Йоргенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Волеренга
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
O. Erik Midtskogen
90'
+4
Замена
T. Rekdal
️️️️
С. Овусу
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Рууд
80'
78'
Вторая желтая
В. Хеденстад
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Д. Гьенгор
74'
65'
Замена
Я. Энг
️️️️
М. Офкир
58'
Желтая карточка
В. Хеденстад
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
46'
Замена
Т. Бервен
️️️️
П. Странд
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Юклеред
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Волеренга
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-4-1-3
2
Рууд
21
Хаген
33
Томаш
3
Баккей
28
Овусу
1
Йоргенсен
26
Гьенгор
24
Овусу
9
15
1
Вальстедт
4-3-2-1
26
Сьеэн
6
Хеденстад
5
35
Жута
24
Странд
18
Юклеред
23
Риснаэс
9
Йенсен
16
Бьордал
11
Офкир
20
Джатта
28
Овусу
20
20
28
Овусу
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
9
11
Тевелде
11
Тевелде
9
11
Офкир
17
Энг
17
Энг
11
Офкир
24
Странд
19
Бервен
19
Бервен
24
Странд
Остались в запасе
Одд
Волеренга
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
9
Abel Stensrud
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
9
Abel Stensrud
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Остались в запасе
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Одд - Волеренга
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+