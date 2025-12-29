Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Лукас Фассон
Новости
€ 5 млн
Лукас Фассон - новости
Локомотив
30 мая 2001 (25)
#3 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Локомотив» продлил контракт с основным защитником
17 июня
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
22 мая
3
Легионер «Локомотива» может получить российское гражданство
16 мая
5
Итальянский клуб хочет забрать основного игрока «Локомотива»
5 мая
1
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
29 апреля
3
«Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива»
17 апреля
5
Фассон назвал лидера раздевалки «Локомотива»: «Но не только его слово имеет вес»
7 апреля
Фассон – о России: «Расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими»
7 апреля
3
Фассон из «Локомотива» назвал лучших игроков сборной России: «Эти двое выделяются»
6 апреля
2
13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»
2 апреля
5
Стало известно, каких игроков «Локомотива» могут купить «Краснодар», «Зенит» и московские клубы
3 марта
3
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона
25 февраля
1
Фассон отклонил два предложения «Локомотива» о продлении контракта
16 февраля
В Бразилии появился еще один претендент на Фассона из «Локомотива»
16 февраля
В «Локомотиве» определились с будущим Фассона
7 февраля
В бразильском клубе одобрили трансфер защитника «Локомотива»
6 февраля
«Локомотив» может расстаться с бразильским защитником
30 января
Новый клуб Станковича заинтересовался защитником «Локомотива»
2025.12.29 10:24
«Локомотив» принял важное решение по защитнику Фассону
2025.12.14 14:35
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.11 16:29
2
«Локомотив» может расстаться с легионером
2025.09.28 17:08
Фассон прокомментировал 5 ничьих «Локо» подряд
2025.09.21 10:38
«Локомотив» назвал бразильским клубам цену на Фассона
2025.08.21 01:00
Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.05.14 08:11
«Локомотив» может расстаться с центральным защитником
2025.05.01 10:30
«Палмейрас» следит за защитником «Локомотива» на случай неудачи в переговорах по Тормене
2025.02.11 09:00
Защитник «Локомотива» может вернуться в Бразилию
2024.12.29 21:28
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Фассон заявил, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы
2024.07.27 21:42
3
Тикнизян пропустит матч со «Спартаком»: известна причина
2024.04.28 15:22
3
1
2
3
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
1
Видео
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
13
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+