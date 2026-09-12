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Команды
Локомотив
Лукас Фассон
Статистика
€ 5 млн
Лукас Фассон - статистика
Локомотив
30 мая 2001 (25)
#3 | Защитник
186 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
1' - 80'
80'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
1' - 90'
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Товарищеские матчи 2022
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Локомотив
1
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0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 90'
67'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
Был в запасе
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