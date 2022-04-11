Лукас Фассон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фассон
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фассон
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.04.2022
|1' -75'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)