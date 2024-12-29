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    Защитник «Локомотива» может вернуться в Бразилию

    Несколько бразильских команд хотят арендовать центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона. По данным «Евро-Футбол.Ру», клубы уже ведут переговоры с представителями футболиста.

    Сторона игрока склоняется к возвращению в Бразилию, так как там ему будет проще набрать форму после тяжелой травмы.

    • 23-летний защитник провел за «Локомотив» 3 матча в этом сезоне.
    • Из-за травмы голени он не играл после 4 августа.
    • Фассон вернулся в заявку на матч «Локомотива» с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ 8 декабря, но на поле не вышел.
    • Контракт защитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 миллиона евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    29.12.2024 21:28
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