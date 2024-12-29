Защитник «Локомотива» может вернуться в Бразилию

Несколько бразильских команд хотят арендовать центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона. По данным «Евро-Футбол.Ру», клубы уже ведут переговоры с представителями футболиста.
Сторона игрока склоняется к возвращению в Бразилию, так как там ему будет проще набрать форму после тяжелой травмы.
- 23-летний защитник провел за «Локомотив» 3 матча в этом сезоне.
- Из-за травмы голени он не играл после 4 августа.
- Фассон вернулся в заявку на матч «Локомотива» с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ 8 декабря, но на поле не вышел.
- Контракт защитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 миллиона евро.