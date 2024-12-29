Защитник «Локомотива» может вернуться в Бразилию

Несколько бразильских команд хотят арендовать центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона. По данным «Евро-Футбол.Ру», клубы уже ведут переговоры с представителями футболиста.

Сторона игрока склоняется к возвращению в Бразилию, так как там ему будет проще набрать форму после тяжелой травмы.