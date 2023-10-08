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Kendall Burks
Статистика
Kendall Burks - статистика
Завершил карьеру
#27 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 2
08.10.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Чикаго Файр
4 : 1
05.10.2023
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
2 : 2
24.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
0 : 0
17.09.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Чикаго Файр
1 : 0
16.07.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Чикаго Файр
3 : 0
13.07.2023
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
1 : 0
09.07.2023
Нэшвилл
77' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
3 : 1
02.07.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Канзаc Сити
0 : 1
25.06.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Портленд
1 : 2
22.06.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 2
11.06.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
1 : 0
04.06.2023
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Торонто
0 : 0
01.06.2023
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
28.05.2023
Чикаго Файр
1' - 73'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
3 : 3
21.05.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 1
18.05.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
1 : 0
13.05.2023
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
3 : 0
07.05.2023
Чикаго Файр
1' - 90'
67'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 2
16.04.2023
Филадельфия Юнион
58' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Чикаго Файр
0 : 0
02.04.2023
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 3
26.03.2023
Чикаго Файр
62' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
3 : 3
19.03.2023
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
12.03.2023
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
1 : 1
05.03.2023
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
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