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МЛС 2026
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2023
Чикаго Файр
02.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
Замена
М. Пинеда
️️️️
Г. Хименес
83'
81'
Замена
K. Fletcher
️️️️
C. Durkin
74'
Желтая карточка
М. Клих
66'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Y. Asad
Замена
К. Камара
️️️️
K. Przybyłko
64'
28'
Желтая карточка
Т. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
1
Крис Брейди
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
27
Yamil Asad
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
2-1-2-2-4
5
Чикош
2
Суке
30
Хименес
24
Дин
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
1
Брейди
93
8
Мюллер
22
Теран
4-4-2
21
13
Руан
2
Пинес
33
15
Бирнбаум
43
Клих
11
Фонтас
26
Пальссон
27
8
20
Бентеке
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
93
85
Камара
85
Камара
93
27
21
21
27
8
14
14
8
Остались в запасе
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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