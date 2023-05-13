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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Сент-Луис
Чикаго Файр - Сент-Луис: обзор матча 13 мая 2023
Чикаго Файр
13.05.2023, суббота, 20:00
США. МЛС, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Луис
40'
Р. Чикош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Сент-Луис
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
89'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
К. Камара
72'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Ф. Герберс
72'
70'
Вторая желтая
Д. Нельсон
65'
Замена
Д. Страуд
️️️️
Д. Нервински
Желтая карточка
Ф. Герберс
64'
64'
Замена
И. Йенсен
️️️️
Т. Острак
Желтая карточка
Г. Хименес
59'
49'
Желтая карточка
Н. Джоаккини
46'
Замена
N. Blom
️️️️
M. Perez
43'
Желтая карточка
Д. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
Р. Чикош
Пас отдал
Д. Шакири
40'
Замена
Р. Чикош
️️️️
К. Теран
34'
26'
Желтая карточка
M. Perez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
85
Кей Камара
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
10
Jairo Torres
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
4-2-3-2
29
Наварро
22
Теран
22
Пинеда
2
Суке
31
Наварро
30
Хименес
21
Герберс
11
Гутьеррес
10
Шакири
1
Брейди
85
Камара
4-3-2-1
1
Бюрки
2
Нервински
22
Хайберт
14
Нельсон
3
23
Левен
12
28
7
Острак
19
Вассилев
16
Джоаккини
22
Теран
5
Чикош
5
Чикош
22
Теран
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
85
Камара
93
93
85
Камара
21
Герберс
70
Куциас
70
Куциас
21
Герберс
28
6
6
28
2
Нервински
8
Страуд
8
Страуд
2
Нервински
7
Острак
10
Йенсен
10
Йенсен
7
Острак
Остались в запасе
Чикаго Файр
Сент-Луис
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Чикаго Файр - Сент-Луис
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
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