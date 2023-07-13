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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Монреаль
Чикаго Файр - Монреаль: обзор матча 13 июля 2023
Чикаго Файр
13.07.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 32 тур
3 : 0
Завершен
Монреаль
9'
Б. Гутьеррес
11'
М. Хайле-Селасси
33'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Монреаль
80'
Замена
J. Vilsaint
️️️️
M. Toye
Желтая карточка
М. Пинеда
78'
Замена
M. Rodriguez
️️️️
Г. Куциас
76'
70'
Желтая карточка
Ч. Оффор
Замена
Д. Дин
️️️️
А. Суке
67'
Замена
А. Акевес
️️️️
М. Хайле-Селасси
67'
58'
Замена
A. Hamdi
️️️️
К. Опоку
Желтая карточка
А. Суке
56'
Замена
К. Камара
️️️️
Б. Гутьеррес
56'
46'
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Дюк
46'
Замена
С. Пьетт
️️️️
В. Ваньяма
46'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Г. Корбо
Замена
J. Torres
️️️️
Г. Хименес
46'
36'
Пенальти не реализован!
А. Ласситер
Желтая карточка
Р. Чикош
35'
ГОЛ! 3:0!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Хайле-Селасси
33'
ГОЛ! 2:0!
М. Хайле-Селасси
Пас отдал
Д. Шакири
11'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гутьеррес
Пас отдал
Г. Куциас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-2-3-3
22
Теран
5
Чикош
22
Пинеда
29
Наварро
2
Суке
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
1
Брейди
70
Куциас
21
Герберс
3-4-4
2
Ватерман
6
Кэмпбелл
95
Корбо
24
Салиба
2
Ваньяма
7
Дюк
2
7
Ласситер
13
90
Опоку
40
7
Хайле-Селасси
19
Акевес
19
Акевес
7
Хайле-Селасси
30
Хименес
30
Хименес
2
Суке
24
Дин
24
Дин
2
Суке
Хименес
10
10
Хименес
11
Гутьеррес
85
Камара
85
Камара
11
Гутьеррес
70
Куциас
32
32
70
Куциас
7
Дюк
22
Эррера
22
Эррера
7
Дюк
2
Ваньяма
6
Пьетт
6
Пьетт
2
Ваньяма
90
Опоку
14
14
90
Опоку
13
99
99
13
95
Корбо
9
Оффор
9
Оффор
95
Корбо
Остались в запасе
Чикаго Файр
Монреаль
27
Kendall Burks
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Чикаго Файр - Монреаль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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