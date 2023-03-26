Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Чикаго Файр
Интер Майами - Чикаго Файр: обзор матча 26 марта 2023
Интер Майами
26.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
2 : 3
Завершен
Чикаго Файр
45+3'
Ф. Негри
76'
Н. Стефанелли
30'
К. Мюллер
38'
К. Теран
90+2'
К. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Чикаго Файр
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
К. Камара
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Ж. Мота
87'
Желтая карточка
Н. Стефанелли
85'
Замена
Д. Руис
️️️️
Р. Писарро
82'
Замена
Х. Невилл
️️️️
Ф. Негри
81'
79'
Желтая карточка
К. Теран
ГОЛ! 2:2!
Н. Стефанелли
76'
75'
Замена
А. Акевес
️️️️
М. Хайле-Селасси
63'
Замена
J. Casas
️️️️
Ф. Герберс
62'
Замена
K. Burks
️️️️
А. Суке
62'
Замена
К. Камара
️️️️
K. Przybyłko
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
К. Жан
58'
Замена
А. Ласситер
️️️️
В. Ульоа
58'
54'
Замена
М. Пинеда
️️️️
Г. Хименес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Негри
Пас отдал
Ж. Мота
45'
+3
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Теран
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Мюллер
Желтая карточка
Д. Йедлин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
8
Давид Руис
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Чикаго Файр
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
4-3-4
2
Йедлин
97
МакВей
21
Негри
27
Кривцов
13
Ульоа
7
Дюк
10
Мота
12
Каллендер
10
Жан
7
Писарро
34
Стефанелли
2-1-2-2-4
2
Суке
5
Чикош
30
Хименес
24
Дин
21
Герберс
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
8
Мюллер
22
Теран
1
Брейди
93
7
Писарро
8
Руис
8
Руис
7
Писарро
10
Мота
8
Кремаски
8
Кремаски
10
Мота
21
Негри
20
Невилл
20
Невилл
21
Негри
10
Жан
49
Борджелин
49
Борджелин
10
Жан
13
Ульоа
7
Ласситер
7
Ласситер
13
Ульоа
7
Хайле-Селасси
19
Акевес
19
Акевес
7
Хайле-Селасси
2
Суке
27
27
2
Суке
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
21
Герберс
37
37
21
Герберс
93
85
Камара
85
Камара
93
Остались в запасе
Интер Майами
Чикаго Файр
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
12
Jake LaCava
ЦФ
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Интер Майами - Чикаго Файр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
Чикаго Файр
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
25 ноября
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+