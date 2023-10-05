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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Интер Майами
Чикаго Файр - Интер Майами: обзор матча 05 октября 2023
Чикаго Файр
05.10.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 46 тур
4 : 1
Завершен
Интер Майами
49'
Д. Шакири
62'
М. Хайле-Селасси
66'
М. Хайле-Селасси
73'
Д. Шакири
53'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Интер Майами
90'
Желтая карточка
Ф. Фариас
Замена
К. Теран
️️️️
Ф. Герберс
85'
ГОЛ! 4:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Г. Хименес
73'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Г. Куциас
69'
67'
Замена
Ж. Мота
️️️️
Д. Арройо
67'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 3:1!
М. Хайле-Селасси
Пас отдал
У. Думбия
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Хайле-Селасси
Пас отдал
Ф. Герберс
62'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Б. Гутьеррес
55'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мартинес
Желтая карточка
Д. Дин
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Ф. Герберс
49'
42'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Чикаго Файр
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
8
Давид Руис
ОП
10
Жена Мота
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
3-2-1-3-2
29
Наварро
5
Чикош
16
20
Думбия
30
Хименес
24
Дин
21
Герберс
11
Гутьеррес
10
Шакири
70
Куциас
1
Брейди
4-2-2-1-1
12
Каллендер
27
Кривцов
4
Миллер
2
Йедлин
32
Аллен
5
Бускетс
14
Арройо
21
Тэйлор
8
Кремаски
38
Фариас
77
Мартинес
21
Герберс
22
Теран
22
Теран
21
Герберс
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
70
Куциас
93
93
70
Куциас
14
Арройо
10
Мота
10
Мота
14
Арройо
21
Тэйлор
34
Стефанелли
34
Стефанелли
21
Тэйлор
Остались в запасе
Чикаго Файр
Интер Майами
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Чикаго Файр - Интер Майами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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