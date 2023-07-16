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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Торонто
Чикаго Файр - Торонто: обзор матча 16 июля 2023
Чикаго Файр
16.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 34 тур
1 : 0
Завершен
Торонто
90+1'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Торонто
ГОЛ! 1:0!
K. Przybyłko
90'
+1
Замена
А. Суке
️️️️
Д. Дин
89'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
М. Хайле-Селасси
89'
Замена
К. Теран
️️️️
Г. Хименес
80'
Желтая карточка
Р. Чикош
76'
Замена
J. Torres
️️️️
Ф. Герберс
72'
69'
Замена
M. Hedges
️️️️
S. O'Neill
69'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Р. Петретта
63'
Замена
А. Мабика
️️️️
С. Ростед
55'
Желтая карточка
Р. Петретта
52'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Д. Керр
Замена
К. Камара
️️️️
Г. Куциас
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Чикаго Файр
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Торонто
6
Айме Мабика
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
3-1-1-3-3
29
Наварро
5
Чикош
22
Пинеда
30
Хименес
24
Дин
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
70
Куциас
1
Брейди
21
Герберс
3-3-1-3
1
Джонсон
19
40
24
Ростед
3
Маршалл-Ратти
5
Ибарра
18
Петретта
21
Осорио
9
Сапонг
29
Керр
9
30
Хименес
22
Теран
22
Теран
30
Хименес
24
Дин
2
Суке
2
Суке
24
Дин
21
Герберс
10
10
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
93
93
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
85
Камара
85
Камара
70
Куциас
24
Ростед
6
Мабика
6
Мабика
24
Ростед
40
2
2
40
18
Петретта
23
Сервания
23
Сервания
18
Петретта
29
Керр
15
Блессинг
15
Блессинг
29
Керр
Остались в запасе
Чикаго Файр
Торонто
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
81
Themi Antonoglou
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
81
Themi Antonoglou
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Чикаго Файр - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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