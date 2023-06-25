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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Чикаго Файр
Канзаc Сити - Чикаго Файр: обзор матча 25 июня 2023
Канзаc Сити
25.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 28 тур
0 : 1
Завершен
Чикаго Файр
47'
Ф. Герберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Чикаго Файр
Желтая карточка
Д. Шаллой
90'
+2
89'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Б. Гутьеррес
Желтая карточка
K. Shelton
88'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Дэвис
84'
70'
Замена
К. Теран
️️️️
J. Torres
70'
Замена
Д. Дин
️️️️
А. Акевес
67'
Желтая карточка
А. Суке
64'
Желтая карточка
М. Пинеда
59'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Г. Хименес
58'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Ф. Герберс
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
55'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
55'
47'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Герберс
38'
Желтая карточка
Р. Чикош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
3-4-3
22
19
Кастельянос
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
54
77
Расселл
8
Дэвис
14
Лайбольд
20
Шаллой
9
Пулидо
4-2-1-2-2
2
Суке
5
Чикош
19
Акевес
22
Пинеда
31
Наварро
30
Хименес
10
21
Герберс
11
Гутьеррес
85
Камара
1
Брейди
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
8
Дэвис
11
11
8
Дэвис
10
22
Теран
22
Теран
10
19
Акевес
24
Дин
24
Дин
19
Акевес
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
21
Герберс
30
Хименес
10
Шакири
10
Шакири
30
Хименес
11
Гутьеррес
70
Куциас
70
Куциас
11
Гутьеррес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Чикаго Файр
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Канзаc Сити - Чикаго Файр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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