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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Чикаго Файр
Портленд - Чикаго Файр: обзор матча 22 июня 2023
Портленд
22.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 2
Завершен
Чикаго Файр
26'
Ф. Боли
8'
Ф. Герберс
83'
К. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Чикаго Файр
Замена
Д. Гутьеррес
️️️️
К. Браво
90'
+1
87'
Замена
W. Omsberg
️️️️
Б. Гутьеррес
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Камара
Замена
Н. Фогаса
️️️️
С. Морено
82'
78'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Ф. Герберс
78'
Замена
Г. Куциас
️️️️
J. Torres
Желтая карточка
К. Браво
75'
Замена
С. Бланко
️️️️
Эвандер
72'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
72'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
72'
69'
Замена
Д. Дин
️️️️
А. Акевес
69'
Замена
К. Камара
️️️️
K. Przybyłko
Желтая карточка
Д. Асприлья
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Боли
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Герберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
10
Эвандер
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
4-3-1-2
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
15
Миллер
10
Эвандер
21
Чара
8
Паредес
10
Морено
27
Асприлья
9
Боли
4-2-1-2-2
2
Суке
22
Пинеда
19
Акевес
5
Чикош
31
Наварро
30
Хименес
10
21
Герберс
11
Гутьеррес
93
1
Брейди
10
Эвандер
29
Бланко
29
Бланко
10
Эвандер
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
10
Морено
9
Фогаса
9
Фогаса
10
Морено
26
Браво
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
26
Браво
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
11
Гутьеррес
16
16
11
Гутьеррес
19
Акевес
24
Дин
24
Дин
19
Акевес
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
21
Герберс
10
70
Куциас
70
Куциас
10
93
85
Камара
85
Камара
93
Остались в запасе
Портленд
Чикаго Файр
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Портленд - Чикаго Файр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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