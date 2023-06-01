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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Чикаго Файр
Торонто - Чикаго Файр: обзор матча 01 июня 2023
Торонто
01.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Чикаго Файр
90'
Замена
J. Torres
️️️️
М. Хайле-Селасси
Замена
J. Perruzza
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
85'
Замена
M. Mbongue
️️️️
Ф. Бернардески
85'
77'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Г. Хименес
76'
Замена
А. Акевес
️️️️
М. Анхель Наварро
64'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
К. Камара
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Д. Керр
60'
Замена
Б. Сервания
️️️️
К. Томпсон
60'
46'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Г. Куциас
Желтая карточка
М. Кайе
45'
+3
34'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
30'
Замена
S. Richey
️️️️
К. Брейди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
83
Mango Mbongue
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
10
Jairo Torres
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
4-2-2-2
1
Джонсон
2
6
Мабика
19
22
Ларея
33
Томпсон
14
Кайе
10
Инсинье
10
Бернардески
3
Маршалл-Ратти
29
Керр
4-2-2-3
2
Суке
27
5
Чикош
29
Наварро
31
Наварро
30
Хименес
10
Шакири
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
85
Камара
1
Брейди
33
Томпсон
23
Сервания
23
Сервания
33
Томпсон
10
Бернардески
83
83
10
Бернардески
29
Керр
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Керр
3
Маршалл-Ратти
77
77
3
Маршалл-Ратти
29
Наварро
19
Акевес
19
Акевес
29
Наварро
7
Хайле-Селасси
10
10
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
70
Куциас
30
Хименес
21
Герберс
21
Герберс
30
Хименес
1
Брейди
18
18
1
Брейди
85
Камара
93
93
85
Камара
Остались в запасе
Торонто
Чикаго Файр
18
Рауль Петретта
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
18
Рауль Петретта
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Торонто - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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