Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Валентин Илиев - статистика

Завершил карьеру
11 июля 1980 (46)
#14 | Защитник
185 см | 80 кг
Болгария
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
22
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
4 : 2
29.11.2009
Ахмат
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0 : 1
21.11.2009
Кубань (ЛФЛ)
1' - 13'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2 : 0
08.11.2009
Ахмат
1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
30.10.2009
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2 : 1
27.09.2009
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
20.09.2009
Ахмат
1' - 90'
53'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4 : 0
13.09.2009
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сатурн
3 : 0
29.08.2009
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 3
23.08.2009
Спартак
37' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4 : 0
16.08.2009
Ахмат
1' - 23'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0 : 1
09.08.2009
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1 : 2
01.08.2009
Москва
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
26.07.2009
Ахмат
1' - 90'
45'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3 : 2
19.07.2009
Зенит
1' - 90'
90'
90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1 : 1
11.07.2009
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2009
Ахмат
1' - 47'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2 : 0
23.05.2009
Химки
1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
2 : 2
10.05.2009
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
2 : 1
02.05.2009
Ахмат
1' - 90'
71'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1 : 1
25.04.2009
Сатурн
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
18.04.2009
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 2
11.04.2009
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1 : 0
04.04.2009
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
15.03.2009
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+