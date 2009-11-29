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Спартак-Нальчик - Ахмат
Спартак-Нальчик - Ахмат: обзор матча 29 ноября 2009
Спартак-Нальчик
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Ахмат
11'
Леандро
39'
С. Омельянчук (АГ)
44'
В. Кисенков
58'
Д. Сирадзе
52'
Т. Джабраилов
90'
Ш. Лахиялов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ахмат
ГОЛ! 4:2!
Ш. Лахиялов
Замена
️️️️
Р. Концедалов
Замена
️️️️
М. Бикмаев
Замена
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ! 4:1!
Д. Сирадзе
Пас отдал
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 3:1!
Т. Джабраилов
Пас отдал
Л. Гвазава
Замена
️️️️
В. Илиев
Замена
️️️️
Р. Эдилов
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 3:0!
В. Кисенков
Пас отдал
Р. Концедалов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Омельянчук
Желтая карточка
А. Кобенко
Желтая карточка
М. Бикмаев
ГОЛ! 1:0!
Леандро
Пас отдал
К. Гетериев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
31
Леандро
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
0
Тимур Джабраилов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
4-4-2
1
Хомич
33
Ятченко
25
Амисулашвили
20
Джудович
15
Кисенков
75
Бикмаев
11
Концедалов
13
Гетериев
31
Леандро
8
Сирадзе
9
Асильдаров
4-5-1
95
Эдилов
45
Уциев
5
Эдиев
8
Омельянчук
14
Илиев
10
Кацаев
20
Кобенко
6
Гвазава
0
Джабраилов
13
Лахиялов
9
Садаев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ахмат
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Л. Верулидзе (Владикавказ)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ NBA TV" 13:45 (прямая)
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