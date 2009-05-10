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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 10 мая 2009
Ахмат
10.05.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
4'
Д. Панку (П)
87'
Д. Панку
28'
М. Кушев
45+1'
М. Кушев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
+4
Замена
С. Волков
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
С. Омельянчук
ГОЛ! 2:2!
Д. Панку
Пас отдал
Благо
Желтая карточка
П. Сикимич
Замена
П. Сикимич
️️️️
М. Кушев
Замена
А. Прудников
️️️️
Ф. Петре
Замена
С. Волков
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
З. Сираков
Желтая карточка
Д. Панку
Желтая карточка
Ж. Карлос
Замена
С. Бендзь
️️️️
Г. Де Лима Клебер
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Д. Смирнов
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Кушев
Пас отдал
З. Сираков
ГОЛ! 1:1!
М. Кушев
20'
Желтая карточка
В. Калашников
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Панку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
0
Флорентин Петре
ЛП
40
Благо
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
84
Олег Власов
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Захари Сираков
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
7
Георги Пеев
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
28
Виталий Гришин
ПП
29
Мартин Кушев
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
8
Забавник
14
Илиев
0
Клебер
8
Омельянчук
0
Петре
40
Благо
24
Смирнов
84
Власов
11
Панку
99
Шевченко
4-4-2
42
Нарубин
79
Черенчиков
6
Калашников
21
Белоруков
14
Сираков
28
Гришин
18
Дринчич
13
Новакович
7
Пеев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
0
Клебер
26
Бендзь
26
Бендзь
0
Клебер
24
Смирнов
25
Эссаме
25
Эссаме
24
Смирнов
0
Петре
89
Прудников
89
Прудников
0
Петре
20
Жеан Карлос
1
Волков
1
Волков
20
Жеан Карлос
29
Кушев
81
Сикимич
81
Сикимич
29
Кушев
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
41
Максим Шумайлов
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
6000 из 10200 зрителей (58%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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