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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Химки
Ахмат - Химки: обзор матча 23 мая 2009
Ахмат
23.05.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Химки
11'
А. Кобенко
69'
Ш. Лахиялов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Химки
Замена
З. Садаев
️️️️
В. Илиев
Замена
О. Власов
️️️️
Ф. Петре
Замена
Я. Тапани Виртанен
️️️️
Е. Гапон
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
Благо
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
В. Будянский
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
В. Головатенко
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Н. Настич
Желтая карточка
А. Кобенко
ГОЛ! 1:0!
А. Кобенко
Пас отдал
Ш. Лахиялов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ПЗ
40
Благо
ЛП
0
Флорентин Петре
ЦП
20
Андрей Кобенко
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЛФ
24
Дмитрий Смирнов
ЦФ
0
Силви Андрей Маргаритеску
РФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ПЗ
5
Максим Зиновьев
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
28
Виктор Будянский
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
4-3-3
31
Дикань
8
Омельянчук
14
Илиев
8
Забавник
29
Мищенко
40
Благо
0
Петре
20
Кобенко
13
Лахиялов
24
Смирнов
0
Маргаритеску
4-4-2
21
Березовский
5
Пилипчук
2
Настич
5
Головатенко
33
Гапон
36
Самсонов
42
Кириллов
31
Цветкович
5
Зиновьев
20
Кожанов
81
Низамутдинов
0
Петре
84
Власов
84
Власов
0
Петре
20
Кобенко
25
Эссаме
25
Эссаме
20
Кобенко
14
Илиев
9
Садаев
9
Садаев
14
Илиев
33
Гапон
0
Виртанен
0
Виртанен
33
Гапон
42
Кириллов
28
Будянский
28
Будянский
42
Кириллов
Остались в запасе
Ахмат
Химки
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Ахмат - Химки
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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