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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ФК Москва
Ахмат - Москва: обзор матча 01 августа 2009
Ахмат
01.08.2009, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Москва
76'
Ш. Лахиялов
62'
З. Вукич
74'
Э. Чеснаускис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Москва
+3
Замена
А. Маренич
️️️️
И. Стрелков
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
П. Голышев
️️️️
З. Вукич
Замена
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ! 1:2!
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 0:2!
Э. Чеснаускис
Пас отдал
А. Самедов
Желтая карточка
С. Андрей Маргаритеску
ГОЛ! 0:1!
З. Вукич
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
О. Власов
️️️️
М. Мищенко
Замена
Д. Панку
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
А. Ребко
10'
Желтая карточка
А. Шешуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЦП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
40
Благо
ЦП
0
Флорентин Петре
АП
6
Леван Гвазава
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
7
Александр Шешуков
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
9
Звономир Вукич
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Москва
35
Илья Гаврилов
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Дикань
0
Джабраилов
29
Мищенко
14
Илиев
8
Забавник
8
Омельянчук
13
Лахиялов
0
Маргаритеску
40
Благо
0
Петре
6
Гвазава
3-2-4-1
1
Амельченко
30
Васянович
88
Григалава
24
Епуряну
14
Набабкин
7
Шешуков
19
Самедов
9
Вукич
17
Ребко
88
Чеснаускис
12
Стрелков
20
Кобенко
20
Кобенко
29
Мищенко
84
Власов
84
Власов
29
Мищенко
6
Гвазава
11
Панку
11
Панку
6
Гвазава
12
Стрелков
71
Маренич
71
Маренич
12
Стрелков
88
Чеснаускис
16
Ставпец
16
Ставпец
88
Чеснаускис
9
Вукич
72
Голышев
72
Голышев
9
Вукич
Остались в запасе
Ахмат
Москва
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
35
Илья Гаврилов
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Ахмат - Москва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
С.Пантелеев (Тула)
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
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