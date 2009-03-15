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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак-Нальчик
Ахмат - Спартак-Нальчик: обзор матча 15 марта 2009
Ахмат
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
90+4'
Г. Де Лима Клебер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 1:0!
Г. Де Лима Клебер
Пас отдал
Д. Панку
+4
+3
Замена
А. Феррейра
️️️️
А. Концевой
+2
Желтая карточка
В. Филатов
Замена
Р. Забавник
️️️️
Ф. Петре
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Прудников
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
М. Дзахмишев
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Желтая карточка
С. Андрей Маргаритеску
Замена
Д. Панку
️️️️
А. Кобенко
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Бикмаев
Желтая карточка
М. Мищенко
Желтая карточка
А. Машуков
Желтая карточка
А. Концевой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
29
Михаил Мищенко
ЛЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
14
Валентин Илиев
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
0
Флорентин Петре
ЦП
40
Благо
ПП
20
Андрей Кобенко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
21
Валентин Филатов
ПЗ
31
Леандро
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
75
Марат Бикмаев
ПП
80
Артем Концевой
ЦФ
11
Марат Дзахмишев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ахмат
88
Степан Сикач
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
29
Мищенко
0
Клебер
0
Джабраилов
8
Омельянчук
14
Илиев
0
Маргаритеску
0
Петре
40
Благо
89
Прудников
20
Кобенко
4-4-2
1
Хомич
21
Филатов
20
Джудович
25
Амисулашвили
33
Ятченко
75
Бикмаев
13
Гетериев
15
Машуков
31
Леандро
11
Дзахмишев
80
Концевой
0
Петре
8
Забавник
8
Забавник
0
Петре
89
Прудников
9
Садаев
9
Садаев
89
Прудников
20
Кобенко
11
Панку
11
Панку
20
Кобенко
80
Концевой
5
Феррейра
5
Феррейра
80
Концевой
75
Бикмаев
7
Гогуа
7
Гогуа
75
Бикмаев
11
Дзахмишев
15
Калимуллин
15
Калимуллин
11
Дзахмишев
Остались в запасе
Ахмат
Спартак-Нальчик
88
Степан Сикач
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
22
Деян Радич
ВР
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Ахмат - Спартак-Нальчик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
10000 из 10200 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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