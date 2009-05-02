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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ахмат
Томь - Ахмат: обзор матча 02 мая 2009
Томь
02.05.2009, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
26'
С. Корниленко
63'
Д. Йокич
42'
Д. Панку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ахмат
Желтая карточка
С. Парейко
+1
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
Г. Мазнов
Замена
С. Бендзь
️️️️
Благо
Желтая карточка
В. Илиев
Замена
А. Кобенко
️️️️
О. Власов
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Харитонов
ГОЛ! 2:1!
Д. Йокич
Пас отдал
А. Харитонов
Замена
В. Строев
️️️️
Д. Смирнов
Замена
И. Шевченко
️️️️
Л. Гвазава
ГОЛ! 1:1!
Д. Панку
Пас отдал
Р. Забавник
Желтая карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
Благо
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
Д. Мичков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
4
Василий Янотовский
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
12
Сергей Корниленко
АП
33
Валерий Климов
(К)
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
40
Благо
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
АП
84
Олег Власов
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
59
Иванов
37
Йокич
24
Смирнов
21
Катынсус
83
Харитонов
4
Янотовский
66
Мичков
33
Климов
12
Корниленко
10
Мазнов
4-4-1-1
31
Дикань
8
Забавник
8
Омельянчук
14
Илиев
0
Клебер
84
Власов
25
Эссаме
24
Смирнов
40
Благо
6
Гвазава
11
Панку
24
Смирнов
26
Строев
26
Строев
24
Смирнов
10
Мазнов
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
10
Мазнов
83
Харитонов
26
Архипов
26
Архипов
83
Харитонов
40
Благо
26
Бендзь
26
Бендзь
40
Благо
84
Власов
20
Кобенко
20
Кобенко
84
Власов
6
Гвазава
99
Шевченко
99
Шевченко
6
Гвазава
Остались в запасе
Томь
Ахмат
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
3
Сергей Голяткин
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
0
Жан Були
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
3
Сергей Голяткин
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
0
Жан Були
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Томь - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
С. Романов (Новосибирск)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
9000 из 15000 зрителей (60%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
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