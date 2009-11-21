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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Ахмат - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 ноября 2009
Ахмат
21.11.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
55'
И. Шевченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Замена
️️️️
Х. Драман
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Шевченко
Замена
️️️️
А. Кобенко
Замена
️️️️
А. Байрыев
Замена
️️️️
В. Боавентура
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
️️️️
В. Илиев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
10
Адлан Кацаев
ЦП
0
Тимур Джабраилов
ЦП
6
Леван Гвазава
АП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
30
Андрей Иосиф Мурешан
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-4-1-1
95
Эдилов
5
Эдиев
4
Хаймович
14
Илиев
45
Уциев
20
Кобенко
10
Кацаев
0
Джабраилов
77
Тембулатов
6
Гвазава
9
Садаев
3-2-3-2
85
Карюкин
50
Лагиевка
28
Байрыев
2
Засеев
14
Хагуш
98
Боавентура
10
Топчу
30
Мурешан
0
Драман
99
Шевченко
15
Траоре
Остались в запасе
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Резервный судья:
В. Казьменко (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"Инфоканал" 13:45 (прямая)
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