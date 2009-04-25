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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Сатурн
Ахмат - Сатурн: обзор матча 25 апреля 2009
Ахмат
25.04.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сатурн
27'
Л. Гвазава
48'
В. Евсеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Сатурн
Желтая карточка
В. Евсеев
Желтая карточка
Л. Ковель
Замена
А. Еременко
️️️️
Д. Кириченко
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
И. Шевченко
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
Замена
Л. Ковель
️️️️
А. Иванов
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
М. Топич
Желтая карточка
А. Игонин
ГОЛ! 1:1!
В. Евсеев
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
Д. Смирнов
ГОЛ! 1:0!
Л. Гвазава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
40
Благо
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ПЗ
5
Петр Немов
ЛП
5
Андрей Каряка
ЦП
4
Алексей Игонин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Ребер
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
3-2-3-2
31
Дикань
0
Клебер
0
Джабраилов
8
Омельянчук
8
Забавник
14
Илиев
24
Смирнов
6
Гвазава
40
Благо
99
Шевченко
11
Панку
4-4-2
31
Кински
16
Евсеев
26
Зелао
4
Ангбва
55
Нахушев
88
Иванов
5
Каряка
4
Игонин
5
Немов
8
Топич
10
Кириченко
99
Шевченко
13
Лахиялов
13
Лахиялов
99
Шевченко
88
Иванов
11
Ковель
11
Ковель
88
Иванов
8
Топич
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
8
Топич
10
Кириченко
20
Еременко
20
Еременко
10
Кириченко
Остались в запасе
Ахмат
Сатурн
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Юрген Ребер
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Юрген Ребер
Статистика матча Ахмат - Сатурн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
9200 из 10200 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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