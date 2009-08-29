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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Ахмат
Сатурн - Ахмат: обзор матча 29 августа 2009
Сатурн
29.08.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
11'
В. Кузьмичев
43'
А. Иванов
67'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Ахмат
Желтая карточка
А. Кацаев
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Кобенко
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 3:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
Д. Лоськов
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Г. Кутарба
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
Ф. Петре
️️️️
С. Андрей Маргаритеску
ГОЛ! 2:0!
А. Иванов
Пас отдал
А. Каряка
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
А. Кобенко
Замена
А. Игонин
️️️️
Д. Халилович
Травма
Д. Халилович
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
ГОЛ! 1:0!
В. Кузьмичев
Пас отдал
П. Немов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
40
Благо
ЛП
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ОП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
20
Андрей Кобенко
ЦП
0
Герман Кутарба
ПП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Флорентин Петре
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
26
Зелао
0
Халилович
4
Ангбва
5
Немов
28
Кузьмичев
5
Каряка
10
Лоськов
88
Иванов
10
Кириченко
4-1-4-1
31
Дикань
8
Омельянчук
4
Хаймович
14
Илиев
8
Забавник
0
Клебер
0
Кутарба
0
Маргаритеску
20
Кобенко
40
Благо
13
Лахиялов
0
Халилович
4
Игонин
4
Игонин
0
Халилович
10
Лоськов
41
Сапета
41
Сапета
10
Лоськов
0
Маргаритеску
0
Петре
0
Петре
0
Маргаритеску
0
Кутарба
6
Гвазава
6
Гвазава
0
Кутарба
20
Кобенко
10
Кацаев
10
Кацаев
20
Кобенко
Остались в запасе
Сатурн
Ахмат
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Сатурн - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Кулагин
В. Бобык (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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