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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат: обзор матча 26 июля 2009
Кубань (ЛФЛ)
26.07.2009, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
39'
А. Касаев
45+1'
В. Илиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
Замена
О. Власов
️️️️
Благо
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Тлисов
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
А. Кучук
Замена
Т. Джабраилов
️️️️
Д. Смирнов
Желтая карточка
С. Андрей Маргаритеску
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
Желтая карточка
А. Ушенин
Желтая карточка
В. Боавентура
Замена
А. Кучук
️️️️
Д. Траоре
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Илиев
Пас отдал
Ф. Петре
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
34
Андрей Ушенин
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Флорентин Петре
ПЗ
40
Благо
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
АП
11
Даниэл Панку
ПП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
0
Тимур Джабраилов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-1-4-1
85
Карюкин
98
Боавентура
2
Засеев
23
Джиоев
15
Жавнерчик
34
Ушенин
11
Касаев
2
Кайта
8
Тлисов
10
Топчу
15
Траоре
4-4-1-1
31
Дикань
0
Петре
8
Омельянчук
14
Илиев
0
Клебер
11
Панку
24
Смирнов
0
Маргаритеску
40
Благо
6
Гвазава
13
Лахиялов
15
Траоре
30
Кучук
30
Кучук
15
Траоре
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
8
Тлисов
23
Сквернюк
23
Сквернюк
8
Тлисов
40
Благо
84
Власов
84
Власов
40
Благо
24
Смирнов
0
Джабраилов
0
Джабраилов
24
Смирнов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ахмат
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
И.Лапидус (Элиста)
Делегат:
Т.Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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