Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 20 сентября 2009
Амкар-Пермь
20.09.2009, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
44'
М. Кушев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
Желтая карточка
П. Сикимич
+2
+1
Желтая карточка
Т. Джабраилов
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Ф. Петре
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
П. Сикимич
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
И. Усминский
Замена
Д. Соколов
️️️️
Н. Жиляев
Замена
З. Садаев
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
В. Илиев
Замена
А. Кацаев
️️️️
С. Андрей Маргаритеску
ГОЛ! 1:0!
М. Кушев
Пас отдал
Г. Пеев
Желтая карточка
М. Кушев
Желтая карточка
Р. Уциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Флорентин Петре
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
40
Благо
АП
7
Гогита Гогуа
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
0
Герман Кутарба
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
79
Черенчиков
6
Калашников
21
Белоруков
14
Сираков
9
Жиляев
13
Новакович
20
Померко
7
Пеев
20
Жеан Карлос
29
Кушев
4-4-1-1
31
Дикань
40
Уциев
14
Илиев
4
Хаймович
8
Омельянчук
7
Гогуа
0
Маргаритеску
0
Джабраилов
0
Петре
40
Благо
13
Лахиялов
9
Жиляев
25
Соколов
25
Соколов
9
Жиляев
20
Жеан Карлос
81
Сикимич
81
Сикимич
20
Жеан Карлос
0
Петре
6
Гвазава
6
Гвазава
0
Петре
0
Маргаритеску
10
Кацаев
10
Кацаев
0
Маргаритеску
7
Гогуа
9
Садаев
9
Садаев
7
Гогуа
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Герман Кутарба
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Герман Кутарба
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Ахмат
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Гусев прокомментировал победу в дебютном матче в «Ахмате»
7 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Гусев прокомментировал победу в дебютном матче в «Ахмате»
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+