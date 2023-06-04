Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Шишка - статистика

Завершил карьеру
5 июля 1994 (32)
#76 | Полузащитник
175 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минай
12
0
0
1
0
Львов
7
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Минай
0 : 3
04.06.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Минай
0 : 0
25.05.2023
Рух
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 1
20.05.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
0 : 1
15.05.2023
Днепр-1
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
2 : 0
08.05.2023
Ворскла
76' - 90'
88'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер
1 : 0
03.05.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
1 : 1
29.04.2023
Харьков
56' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
1 : 1
22.04.2023
Минай
58' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Минай
1 : 0
14.04.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К
2 : 0
08.04.2023
Минай
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
1 : 2
01.04.2023
Ингулец
1' - 82'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
0 : 1
19.03.2023
Минай
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Минай
1 : 1
11.03.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Львов
1 : 0
06.03.2023
Минай
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
1 : 4
28.02.2023
Шахтер
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Львов
0 : 1
27.11.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 0
21.11.2022
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
2 : 0
14.11.2022
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Львов
2 : 1
10.11.2022
Рух
1' - 90'
53'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Александрия
2 : 0
22.10.2022
Львов
1' - 52'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Львов
1 : 3
18.10.2022
Верес
1' - 56'
35'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Минай
0 : 1
25.09.2022
Львов
9' - 40'
37'
40'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Динамо К
1 : 0
11.09.2022
Львов
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Львов
2 : 3
27.08.2022
Заря
1' - 66'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+