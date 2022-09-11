Михаил Шишка - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Шишка
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Шишка
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|7
|0
|1
|2
|1
|Минай
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|80' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|46' -90'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|53'
|22.10.2022
|1' -52'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|18.10.2022
|1' -56'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|35'
|25.09.2022
|9' -40'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|37' 40'
|11.09.2022
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|1' -66'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)