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    Михаил Шишка - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Фамилия Шишка
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 7 0 1 2 1
    Минай 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 80' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    28.02.2023 46' -90' Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    21.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    14.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    53'
    22.10.2022 1' -52' Александрия (Александрия) 2:0 Львов (Львов)
    18.10.2022 1' -56' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    35'
    25.09.2022 9' -40' Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    37' 40'
    11.09.2022 1' -46' Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    27.08.2022 1' -66' Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
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