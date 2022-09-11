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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Львов
Динамо К - Львов: обзор матча 11 сентября 2022
Динамо К
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Львов
32'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Львов
81'
Желтая карточка
М. Грисьо
62'
Замена
А. Ременяк
️️️️
Н. Ныч
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
61'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
61'
56'
Замена
️️️️
Б. Мишенко
46'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
М. Шишка
46'
Замена
А. Якимов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Цыганков
32'
25'
Желтая карточка
А. Бусько
21'
Желтая карточка
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Львов
34
Назарий Муравский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
76
Михаил Шишка
ОП
24
Андрей Бусько
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
33
Артем Мильченко
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
97
Андрей Якимов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
55
Борис Крушинский
ЦФ
4-3-3
71
Бойко
2
Вивчаренко
6
Бурда
6
Забарный
18
Тымчик
29
Буяльский
8
Сидорчук
19
Шепелев
22
Кабаев
19
Гармаш
11
Цыганков
2-1-2-2-3
34
Муравский
7
Мишенко
76
Шишка
24
Бусько
27
Васильев
11
Грисьо
18
Бойко
33
Мильченко
15
Ныч
31
Ильющенков
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
27
Васильев
97
Якимов
97
Якимов
27
Васильев
15
Ныч
9
Ременяк
9
Ременяк
15
Ныч
76
Шишка
55
Крушинский
55
Крушинский
76
Шишка
Остались в запасе
Динамо К
Львов
74
Денис Игнатенко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
55
Иван Пономаренко
ВР
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
55
Иван Пономаренко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Львов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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