Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rune Paeshuyse - статистика

Завершил карьеру
#28 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
28
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
1' - 84'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
1 : 1
07.04.2024
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
1 : 0
10.03.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
22'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Андерлехт
1 : 0
03.03.2024
Эйпен
1' - 83'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
0 : 2
25.02.2024
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Эйпен
0 : 2
18.02.2024
Гент
70' - 90'
85'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Шарлеруа
1 : 0
31.01.2024
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
1' - 64'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
1' - 81'
57'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
1' - 73'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серкль Брюгге
2 : 0
25.11.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
1' - 90'
20'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Эйпен
2 : 0
28.10.2023
Шарлеруа
1' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
1' - 90'
61'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 3
30.09.2023
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
2 : 1
24.09.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Эйпен
1 : 3
17.09.2023
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 2
20.08.2023
Эйпен
1' - 90'
52'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Эйпен
0 : 5
13.08.2023
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
0 : 1
05.08.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
2 : 2
29.07.2023
Вестерло
1' - 90'
Главные новости
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
22:15
1
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
21:54
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
3
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
8
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
1
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+