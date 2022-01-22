Антонио Вакка - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Вакка
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Вакка
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|19
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|1' -29'
|Рома (Рим)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|26'
|08.05.2022
|1' -56'
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|01.05.2022
|1' -37'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|10.04.2022
|52' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|02.04.2022
|1' -59'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|06.03.2022
|1' -75'
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|38'
|27.02.2022
|67' -90'
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|22.01.2022
|1' -25'
|Интер (Милан)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|16.01.2022
|34' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2021
|1' -55'
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Лацио (Рим)
|19.12.2021
|58' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|05.12.2021
|1' -75'
|Венеция (Венеция)
|3:4
|Верона (Верона)
|73'
|27.11.2021
|1' -71'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Интер (Милан)
|21.11.2021
|1' -59'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|18.10.2021
|1' -66'
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|01.10.2021
|55' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|27.09.2021
|1' -38'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Торино (Турин)
|22.09.2021
|1' -82'
|Милан (Милан)
|2:0
|Венеция (Венеция)
|19.09.2021
|1' -76'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|57'
|11.09.2021
|1' -67'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|27.08.2021
|71' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Венеция (Венеция)
|77'