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Антонио Вакка
Статистика
Антонио Вакка - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1990 (36), Неаполь
#5 | Полузащитник
170 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
19
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
1 : 1
14.05.2022
Венеция
1' - 29'
26'
Италия. Серия А, 36 тур
Венеция
4 : 3
08.05.2022
Болонья
1' - 56'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
2 : 1
01.05.2022
Венеция
1' - 37'
Италия. Серия А, 32 тур
Венеция
1 : 2
10.04.2022
Удинезе
52' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Специя
1 : 0
02.04.2022
Венеция
1' - 59'
Италия. Серия А, 30 тур
Венеция
0 : 2
20.03.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Венеция
1 : 4
06.03.2022
Сассуоло
1' - 75'
38'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
3 : 1
27.02.2022
Венеция
67' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Венеция
1 : 1
20.02.2022
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
2 : 1
22.01.2022
Венеция
1' - 25'
Италия. Серия А, 22 тур
Венеция
1 : 1
16.01.2022
Эмполи
34' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Венеция
1 : 3
22.12.2021
Лацио
1' - 55'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1 : 1
19.12.2021
Венеция
58' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Венеция
3 : 4
05.12.2021
Верона
1' - 75'
73'
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
0 : 2
27.11.2021
Интер
1' - 71'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 1
21.11.2021
Венеция
1' - 59'
Италия. Серия А, 8 тур
Венеция
1 : 0
18.10.2021
Фиорентина
1' - 66'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
1 : 1
01.10.2021
Венеция
55' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Венеция
1 : 1
27.09.2021
Торино
1' - 38'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
22.09.2021
Венеция
1' - 82'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
1 : 2
19.09.2021
Специя
1' - 76'
57'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
1 : 2
11.09.2021
Венеция
1' - 67'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3 : 0
27.08.2021
Венеция
71' - 90'
77'
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