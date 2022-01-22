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    Антонио Вакка - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Вакка
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1990 (32 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 19 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 1' -29' Рома (Рим) 1:1 Венеция (Венеция)
    26'
    08.05.2022 1' -56' Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    01.05.2022 1' -37' Ювентус (Турин) 2:1 Венеция (Венеция)
    10.04.2022 52' -90' Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    02.04.2022 1' -59' Специя (Ла Специя) 1:0 Венеция (Венеция)
    20.03.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:2 Сампдория (Генуя)
    06.03.2022 1' -75' Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    38'
    27.02.2022 67' -90' Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    20.02.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Дженоа (Генуя)
    22.01.2022 1' -25' Интер (Милан) 2:1 Венеция (Венеция)
    16.01.2022 34' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2021 1' -55' Венеция (Венеция) 1:3 Лацио (Рим)
    19.12.2021 58' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    05.12.2021 1' -75' Венеция (Венеция) 3:4 Верона (Верона)
    73'
    27.11.2021 1' -71' Венеция (Венеция) 0:2 Интер (Милан)
    21.11.2021 1' -59' Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
    18.10.2021 1' -66' Венеция (Венеция) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.10.2021 55' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Венеция (Венеция)
    27.09.2021 1' -38' Венеция (Венеция) 1:1 Торино (Турин)
    22.09.2021 1' -82' Милан (Милан) 2:0 Венеция (Венеция)
    19.09.2021 1' -76' Венеция (Венеция) 1:2 Специя (Ла Специя)
    57'
    11.09.2021 1' -67' Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    27.08.2021 71' -90' Удинезе (Удине) 3:0 Венеция (Венеция)
    77'
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