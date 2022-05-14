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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Венеция
Рома - Венеция: обзор матча 14 мая 2022
Рома
14.05.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Венеция
76'
Э. Шомуродов
1'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Венеция
87'
Желтая карточка
Д. Перец
80'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
Д. Чрнигой
80'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Д. Окереке
79'
Желтая карточка
И. Ампаду
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
76'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
68'
66'
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Араму
66'
Замена
М. Свобода
️️️️
А. Матею
61'
Желтая карточка
Д. Окереке
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ж. Верету
60'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Кумбула
46'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Л. Спинаццола
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
46'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
39'
32'
Красная карточка
С. Кийин
29'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
А. Вакка
26'
Желтая карточка
А. Вакка
18'
Желтая карточка
С. Кийин
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окереке
Пас отдал
М. Араму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Антонио Вакка
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
37
Спинаццола
6
Смоллинг
3
Ибаньес
3
Кумбула
4
Кристанте
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Пеллегрини
23
Перес
18
Абрахам
3-3-2-1-1
85
Мяенпяя
37
Матею
4
Ампаду
32
Чеккарони
23
Кальдара
5
Вакка
5
Хапс
89
Чрнигой
13
Кийин
70
Араму
29
Окереке
37
Спинаццола
59
Залевски
59
Залевски
37
Спинаццола
2
Мэйтленд-Найлс
2
Карсдорп
2
Карсдорп
2
Мэйтленд-Найлс
3
Кумбула
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
3
Кумбула
17
Верету
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Верету
37
Матею
30
Свобода
30
Свобода
37
Матею
89
Чрнигой
24
Эбуехи
24
Эбуехи
89
Чрнигой
5
Вакка
16
Фьордилино
16
Фьордилино
5
Вакка
70
Араму
8
Перец
8
Перец
70
Араму
29
Окереке
17
Йонсен
17
Йонсен
29
Окереке
Остались в запасе
Рома
Венеция
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
17
Нани
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
17
Нани
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Венеция
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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