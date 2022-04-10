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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Удинезе
Венеция - Удинезе: обзор матча 10 апреля 2022
Венеция
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
86'
Т. Анри
35'
Ж. Деулофеу (П)
90+3'
Р. Бекао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Удинезе
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Бекао
Пас отдал
Л. Самарджич
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
86'
84'
Замена
М. Яяло
️️️️
Ж. Макенго
84'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
Желтая карточка
Нани
77'
Желтая карточка
И. Ампаду
74'
Замена
Нани
️️️️
Д. Чрнигой
73'
72'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
И. Удогие
69'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
69'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
63'
Желтая карточка
И. Удогие
Желтая карточка
П. Чеккарони
61'
Желтая карточка
Т. Анри
59'
Замена
С. Кийин
️️️️
Т. Эбуехи
58'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Д. Йонсен
58'
Замена
А. Вакка
️️️️
Д. Бусио
52'
Замена
М. Араму
️️️️
М. Кюизанс
52'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Р. Хапс
28'
18'
Желтая карточка
Т. Арслан
Желтая карточка
М. Кюизанс
18'
Желтая карточка
Д. Бусио
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
5
Антонио Вакка
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-3-1-1
85
Мяенпяя
13
Модоло
32
Чеккарони
4
Ампаду
5
Хапс
24
Эбуехи
27
Кюизанс
6
Бусио
89
Чрнигой
17
Йонсен
9
Анри
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
23
Бету
6
Бусио
5
Вакка
5
Вакка
6
Бусио
24
Эбуехи
13
Кийин
13
Кийин
24
Эбуехи
27
Кюизанс
70
Араму
70
Араму
27
Кюизанс
89
Чрнигой
17
Нани
17
Нани
89
Чрнигой
17
Йонсен
29
Окереке
29
Окереке
17
Йонсен
13
Удогие
4
Зеегелар
4
Зеегелар
13
Удогие
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
17
Макенго
18
Яяло
18
Яяло
17
Макенго
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
Остались в запасе
Венеция
Удинезе
21
Бруно Бертинато
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Венеция - Удинезе
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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