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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Дженоа
Венеция - Дженоа: обзор матча 20 февраля 2022
Венеция
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
13'
Т. Анри
29'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Дженоа
Желтая карточка
И. Ампаду
89'
88'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Анри
84'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
М. Кюизанс
75'
Замена
М. Ульманн
️️️️
Т. Эбуехи
75'
74'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Дестро
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Нани
64'
61'
Замена
М. Портанова
️️️️
С. Стураро
61'
Замена
К. Йебоа
️️️️
Н. Ровелла
48'
Желтая карточка
С. Стураро
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
Д. Чрнигой
46'
46'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Й. Васкес
Желтая карточка
М. Кальдара
45'
+1
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Экубан
Пас отдал
М. Дестро
23'
Желтая карточка
Й. Васкес
ГОЛ! 1:0!
Т. Анри
Пас отдал
П. Чеккарони
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Ромеро
4
Ампаду
30
Свобода
23
Кальдара
5
Хапс
32
Чеккарони
27
Кюизанс
89
Чрнигой
17
Нани
70
Араму
9
Анри
4-1-2-1-2
46
Сиригу
30
Хефти
22
Васкес
52
Максимович
20
Камбьясо
6
Ровелла
47
Бадель
27
Стураро
80
Гюдмюндссон
21
Дестро
81
Экубан
89
Чрнигой
24
Эбуехи
24
Эбуехи
89
Чрнигой
Эбуехи
31
Ульманн
31
Ульманн
Эбуехи
27
Кюизанс
6
Тессманн
6
Тессманн
27
Кюизанс
17
Нани
17
Йонсен
17
Йонсен
17
Нани
9
Анри
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Анри
22
Васкес
5
Эстигард
5
Эстигард
22
Васкес
21
Дестро
4
Галдамес
4
Галдамес
21
Дестро
80
Гюдмюндссон
72
Мелегони
72
Мелегони
80
Гюдмюндссон
27
Стураро
90
Портанова
90
Портанова
27
Стураро
6
Ровелла
9
Йебоа
9
Йебоа
6
Ровелла
Остались в запасе
Венеция
Дженоа
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Антонио Вакка
ОП
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
11
Яя Каллон
ПВ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Антонио Вакка
ОП
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
Остались в запасе
11
Яя Каллон
ПВ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Венеция - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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