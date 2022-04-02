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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Венеция
Специя - Венеция: обзор матча 02 апреля 2022
Специя
02.04.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Венеция
90+4'
Э. Гьяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Венеция
ГОЛ! 1:0!
Э. Гьяси
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Окереке
Замена
Д. Сала
️️️️
С. Бастони
90'
Желтая карточка
Р. Манай
85'
83'
Замена
Нани
️️️️
М. Араму
Желтая карточка
Д. Маджоре
79'
73'
Замена
С. Кийин
️️️️
М. Кюизанс
Замена
С. Феррер
️️️️
А. Реца
67'
Замена
Р. Манай
️️️️
К. Агудело
67'
59'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Д. Йонсен
59'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
А. Вакка
Замена
Д. Верде
️️️️
В. Коваленко
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-2-2-3
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
13
Реца
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
21
Коваленко
7
Агудело
3-3-1-2-1
85
Мяенпяя
23
Кальдара
32
Чеккарони
4
Ампаду
24
Эбуехи
5
Вакка
5
Хапс
27
Кюизанс
70
Араму
17
Йонсен
29
Окереке
10
Бастони
7
Сала
7
Сала
10
Бастони
13
Реца
4
Феррер
4
Феррер
13
Реца
7
Агудело
7
Манай
7
Манай
7
Агудело
21
Коваленко
10
Верде
10
Верде
21
Коваленко
27
Кюизанс
13
Кийин
13
Кийин
27
Кюизанс
5
Вакка
89
Чрнигой
89
Чрнигой
5
Вакка
70
Араму
17
Нани
17
Нани
70
Араму
17
Йонсен
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Йонсен
Остались в запасе
Специя
Венеция
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
21
Бруно Бертинато
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Специя - Венеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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