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    Гогита Гогуа - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Гогита
    Фамилия Гогуа
    Команда Дила
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 23 5 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -80' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    16.05.2015 1' -88' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Енисей (Красноярск)
    11.05.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    90'
    03.05.2015 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    25.04.2015 1' -55' Волгарь (Астрахань) 4:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.04.2015 1' -74' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    7'
    12.04.2015 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.04.2015 1' -78' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Анжи (Махачкала)
    65'
    29.03.2015 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.03.2015 1' -82' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    02.11.2014 1' -61' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    19.10.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Сочи (Сочи)
    57' 50'
    05.10.2014 1' -62' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    29.09.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 6:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.09.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Балтика (Калининград)
    47'
    13.09.2014 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    38'
    07.09.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Шинник (Ярославль)
    90'
    24.08.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    90'
    17.08.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    48'
    03.08.2014 46' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Томь (Томск)
    19.07.2014 59' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    12.07.2014 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.07.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    74'
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