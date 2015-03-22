Гогита Гогуа - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Гогита
|Фамилия
|Гогуа
|Команда
|Дила
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Имя
|Гогита
|Фамилия
|Гогуа
|Команда
|Дила
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|23
|5
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -80'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|16.05.2015
|1' -88'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Енисей (Красноярск)
|11.05.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|03.05.2015
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|25.04.2015
|1' -55'
|Волгарь (Астрахань)
|4:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.04.2015
|1' -74'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|7'
|12.04.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.04.2015
|1' -78'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|65'
|29.03.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.03.2015
|1' -82'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|02.11.2014
|1' -61'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|19.10.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|57' 50'
|05.10.2014
|1' -62'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|29.09.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|6:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.09.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|47'
|13.09.2014
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|38'
|07.09.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|90'
|24.08.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|17.08.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|48'
|03.08.2014
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Томь (Томск)
|19.07.2014
|59' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|12.07.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.07.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|74'