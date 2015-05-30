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Гогита Гогуа
Статистика
Гогита Гогуа - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1983 (43)
#7 | Полузащитник
174 см | 72 кг
Грузия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
23
5
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
30.05.2015
Луч
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
16.05.2015
Енисей
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 2
11.05.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 3
03.05.2015
Оренбург
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
4 : 0
25.04.2015
СКА-Хабаровск
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
19.04.2015
Волга
1' - 74'
7'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1 : 1
12.04.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
05.04.2015
Анжи
1' - 78'
65'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Шинник
2 : 0
29.03.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
22.03.2015
Cибирь
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
02.11.2014
Крылья Советов
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
19.10.2014
Сочи
1' - 90'
57'
50'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.10.2014
Волгарь
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6 : 0
29.09.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
20.09.2014
Балтика
1' - 90'
47'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1 : 1
13.09.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
38'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
07.09.2014
Шинник
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
2 : 2
24.08.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.08.2014
Тюмень
1' - 90'
48'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
03.08.2014
Томь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
19.07.2014
Химик
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1 : 0
12.07.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 1
06.07.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
74'
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