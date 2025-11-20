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Ахмат
Эгаш Касинтура
Новости
€ 2,50 млн
Эгаш Касинтура - новости
Ахмат
29 октября 1997 (28)
#17 | Нападающий
180 см
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Трансферы
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
17 сентября
5
Фото
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
9 сентября
5
Фото
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
7 сентября
2
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
13 августа
Анголец из «Ахмата» получит российский паспорт
28 июня
2
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
Газизов забрал себе агентские за продажу игрока «Динамо Мх» в «Ахмат»
8 июня
2
Касинтура раскрыл главный совет от Черчесова
31 января
Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по заработанным фолам
9 января
5
Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным
2025.11.20 13:29
Касинтура: «Вопрос: почему другие клубы не пытались пригласить Черчесова?»
2025.11.20 12:06
2
Фото
Названы претенденты на звание лучшего игрока сентября в РПЛ
2025.10.06 13:26
5
Видео
«Ахмат» забил «Акрону» на 3-й минуте, у Мелкадзе ассист
2025.09.27 14:24
1
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
2025.07.17 19:17
1
Фото
1-й летний трансфер «Ахмата» на вход
2025.06.20 19:35
2
«Ахмат» близок к подписанию четырех футболистов
2025.06.19 18:12
Фото
Анголец из «Динамо Мх» Касинтура женился на россиянке
2025.06.14 20:50
12
Символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.09 20:26
7
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.07 15:35
1
Касинтура из «Динамо Мх» ответил, готов ли он перейти в «Зенит»
2024.12.28 22:45
3
Касинтура из «Динамо Мх» рассказал, чем удивляет местных таксистов
2024.12.28 20:15
Легионер «Динамо Мх» назвал самый простой способ получить гражданство РФ
2024.12.28 15:00
3
Нападающий «Динамо Мх» сравнил «Зенит» с другими топ-клубами РПЛ
2024.11.04 10:10
8
Форвард «Динамо Мх» сравнил атмосферу на стадионах «Краснодара» и «Зенита»
2024.11.04 08:42
2
Касинтура из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
2024.09.08 14:25
Касинтура из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»
2024.09.08 13:21
21
Касинтура назвал человека, благодаря которому «Динамо» Мх вышло в РПЛ
2024.08.17 10:22
Первая лига. «Уфа» уступала к 88-й минуте 0:2, но вырвала ничью против «КАМАЗа». Спасительный мяч забил именинник Касинтура
2022.10.29 19:25
1
«Уфа» на 36-й минуте матча с «Динамо» осталась вдевятером
2021.12.05 17:19
22
1
2
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Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
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Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
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Речь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
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Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
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Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
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