Форвард «Динамо Мх» сравнил атмосферу на стадионах «Краснодара» и «Зенита»

Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) сравнил атмосферу на стадионах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре.

«Газпром Арена» – хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно еще лучше.

Я дважды играл здесь, дважды играл в Краснодаре. И там, на мой взгляд, атмосфера намного лучше, чем в Петербурге», – сказал Касинтура.