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    • Форвард «Динамо Мх» сравнил атмосферу на стадионах «Краснодара» и «Зенита»

    Форвард «Динамо Мх» сравнил атмосферу на стадионах «Краснодара» и «Зенита»

    Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) сравнил атмосферу на стадионах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре.

    «Газпром Арена» – хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно еще лучше.

    Я дважды играл здесь, дважды играл в Краснодаре. И там, на мой взгляд, атмосфера намного лучше, чем в Петербурге», – сказал Касинтура.

    • 27-летний Касинтура в этом сезоне провел 15 матчей за «Динамо Мх», сделал 1 голевую передачу.
    • Анголец выступает за махачкалинцев с лета 2023 года, а до этого провел два сезона в «Уфе».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2024 08:42
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1730701152
    стадион почти вдвое меньше, почти всегда полный, от этого уютнее. ну и он изначально строился в семейном таком формате, с низкими трибунами, что позволяет спокойно выбежать на поле или наоборот. в питере ноги сломаешь, если спрыгнешь. локо вообще 3х-метровый ров сделал между трибунами и полем, чтобы неповадно было. хряки тоже наверняка как-то отгородились. да и все, скорее всего, кроме краснодара. подозреваю даже (но это не точно), что у них не натянута сетка за воротами, чтобы ничего не бросали на поле, что тоже плюс.
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    SLADE2019
    1730707842
    Краснодар сам по себе, город с гораздо лучшей атмосферой, чем Петроград. Не только на стадионе, в Краснодаре более позитивно. Везде. Так что дело не в проекте стадиона, а в людях.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730714038
    В Краснодаре телевизор на весь стадион хорош! Гыгыгы
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    Gogy65
    1730749367
    Вот приезжают разные касинтуры в Питер,портят атмосферу, и валят все на публику...
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