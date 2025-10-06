Названы претенденты на звание лучшего игрока сентября в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему футболисту сентября. У номинантов указана статистика за три тура – 8-й, 9-й и 10-й.

На награду претендуют:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков, которые голосуют на странице РПЛ в соцсети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.