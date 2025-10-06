Названы претенденты на звание лучшего игрока сентября в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему футболисту сентября. У номинантов указана статистика за три тура – 8-й, 9-й и 10-й.
На награду претендуют:
- Максим Глушенков, «Зенит» (3 матча, 5 голов, 1 голевая передача);
- Бителло, «Динамо» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
- Манфред Угальде, «Спартак» (3 матча, 3 гола);
- Эгаш Касинтура, «Ахмат» (3 матча, 2 гола);
- Рустам Ятимов, «Ростов» (3 матча, 3 сухих).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков, которые голосуют на странице РПЛ в соцсети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.
Источник: официальный сайт РПЛ