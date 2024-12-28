Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Касинтура из «Динамо Мх» рассказал, чем удивляет местных таксистов

    Касинтура из «Динамо Мх» рассказал, чем удивляет местных таксистов

    Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура поделился впечатлениями от россиян.

    – Ты рассказывал, что иногда люди реагируют с удивлением на то, что африканец отлично говорит по-русски. В Дагестане так же?

    – Таксисты удивляются: «Лучше, чем я, по-русски говоришь!»

    – Когда Роберто Карлос играл в «Анжи», у него в Самаре случился эпизод, связанный с расизмом. Ты с бытовыми проявлениями расизма не встречался?

    – Слава богу, нет. За девять лет ни разу подобного не происходило. Достаточно посмотреть на Бразилию, где половина населения темнокожая, и вот там расизм – серьезная проблема. Новости про это постоянно. А в России не встречаешь такого, потому что народ в этом плане очень толерантный и добрый.

    В Дагестане очень дружелюбные люди. Когда ты вписываешься в их культуру, начинаешь понимать их традиции и менталитет, ты чувствуешь себя здесь очень хорошо.

    • Касинтура в 2015 году приехал в Россию из Анголы, чтобы учиться.
    • В 2021-м он попал в «Уфу».
    • «Динамо Мх» подписало хавбека в 2023 году.

    Новости по теме
    Касинтура из «Динамо Мх» ответил, готов ли он перейти в «Зенит» 6
    Легионер «Динамо Мх» назвал самый простой способ получить гражданство РФ 3
    Нападающий «Динамо Мх» сравнил «Зенит» с другими топ-клубами РПЛ 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 