Касинтура из «Динамо Мх» рассказал, чем удивляет местных таксистов

Нападающий «Динамо Мх» Эгаш Касинтура поделился впечатлениями от россиян.
– Ты рассказывал, что иногда люди реагируют с удивлением на то, что африканец отлично говорит по-русски. В Дагестане так же?
– Таксисты удивляются: «Лучше, чем я, по-русски говоришь!»
– Когда Роберто Карлос играл в «Анжи», у него в Самаре случился эпизод, связанный с расизмом. Ты с бытовыми проявлениями расизма не встречался?
– Слава богу, нет. За девять лет ни разу подобного не происходило. Достаточно посмотреть на Бразилию, где половина населения темнокожая, и вот там расизм – серьезная проблема. Новости про это постоянно. А в России не встречаешь такого, потому что народ в этом плане очень толерантный и добрый.
В Дагестане очень дружелюбные люди. Когда ты вписываешься в их культуру, начинаешь понимать их традиции и менталитет, ты чувствуешь себя здесь очень хорошо.
- Касинтура в 2015 году приехал в Россию из Анголы, чтобы учиться.
- В 2021-м он попал в «Уфу».
- «Динамо Мх» подписало хавбека в 2023 году.