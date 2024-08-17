Касинтура назвал человека, благодаря которому «Динамо» Мх вышло в РПЛ

Нападающий «Динамо» Мх Эгаш Касинтура охарактеризовал бывшего тренера команды Курбана Бердыева.

«Он – простой человек, который заставляет тебя каждый день думать о футболе. Поэтому, работая с ним, невозможно стоять на месте. Чувствуешь, как каждый день развиваешься.

Скорее всего, сегодня мы играем в РПЛ благодаря ему», – сказал Касинтура.

Бердыев покинул «Динамо» Мх зимой.

Сейчас тренер в азербайджанском «Туране».

«Динамо» Мх идет в РПЛ в зоне вылета.

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