Касинтура назвал человека, благодаря которому «Динамо» Мх вышло в РПЛ

Нападающий «Динамо» Мх Эгаш Касинтура охарактеризовал бывшего тренера команды Курбана Бердыева.
«Он – простой человек, который заставляет тебя каждый день думать о футболе. Поэтому, работая с ним, невозможно стоять на месте. Чувствуешь, как каждый день развиваешься.
Скорее всего, сегодня мы играем в РПЛ благодаря ему», – сказал Касинтура.
- Бердыев покинул «Динамо» Мх зимой.
- Сейчас тренер в азербайджанском «Туране».
- «Динамо» Мх идет в РПЛ в зоне вылета.
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Источник: «Спорт-Экспресс»