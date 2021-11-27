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Данис Зубаиров
Статистика
Данис Зубаиров - статистика
Завершил карьеру
7 марта 2002 (24)
#66 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
27.11.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
КАМАЗ
0 : 0
17.11.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
КАМАЗ
1 : 1
06.11.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
4 : 1
23.10.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
1 : 1
13.10.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
09.10.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
2 : 0
03.10.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Велес
0 : 0
29.09.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
1 : 0
25.09.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.09.2021
Нефтехимик
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Акрон
0 : 0
15.09.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
КАМАЗ
0 : 4
11.09.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
КАМАЗ
2 : 1
05.09.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
2 : 1
29.08.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
КАМАЗ
0 : 1
21.08.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
3 : 0
14.08.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
0 : 1
08.08.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
31.07.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
23.07.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
1 : 0
17.07.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
1 : 1
10.07.2021
Алания
Был в запасе
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