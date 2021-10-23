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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Спартак-2
КАМАЗ - Спартак-2: обзор матча 23 октября 2021
КАМАЗ
23.10.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
4 : 1
Завершен
Спартак-2
14'
Е. Тесленко
47'
Р. Янушковский
57'
Е. Тесленко
67'
Е. Тесленко
25'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Спартак-2
81'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
Замена
Н. Замалиев
️️️️
В. Свежов
78'
Замена
М. Казимир
️️️️
А. Гаглоев
78'
75'
Замена
М. Лайкин
️️️️
К. Шильцов
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
О. Калугин
73'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Р. Янушковский
72'
71'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
ГОЛ! 4:1!
Е. Тесленко
67'
Замена
Е. Воронин
️️️️
М. Бевеев
66'
57'
Желтая карточка
С. Оганесян
ГОЛ! 3:1!
Е. Тесленко
57'
ГОЛ! 2:1!
Р. Янушковский
47'
25'
ГОЛ! 1:1!
В. Шитов
ГОЛ! 1:0!
Е. Тесленко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Редван Османов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-2-4-1
1
Баклов
22
Бевеев
2
Тесленко
22
Хомуха
95
Магомадов
2
Морозов
27
Калугин
7
Аюкин
11
Гаглоев
6
Свежов
10
Янушковский
4-1-1-3-1
57
Селихов
43
Шайхтдинов
65
Толстопятов
3
Петрунин
14
Агапов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
17
Шитов
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
22
Бевеев
37
Воронин
37
Воронин
22
Бевеев
27
Калугин
42
Кириллов
42
Кириллов
27
Калугин
6
Свежов
13
Замалиев
13
Замалиев
6
Свежов
11
Гаглоев
74
Казимир
74
Казимир
11
Гаглоев
10
Янушковский
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Янушковский
7
Шильцов
83
Лайкин
83
Лайкин
7
Шильцов
17
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
17
Шитов
Остались в запасе
КАМАЗ
Спартак-2
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча КАМАЗ - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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